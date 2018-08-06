الشاعر بوزيد حرز الله يجري عملية جراحية ناجحة بالمستشفى العسكري

أجرى الشاعر بوزيد حرز الله، عملية جراحية ناحجة “قسطرة القلب” بالمستشفى العسكري بعين النعجة.

وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أول المتمنين بالشفاء للشاعر المبدع حيث غرد على حسابه الخاص على تويتر قائلا: “تمت بنجاح العملية الجراحية (قسطرة القلب) التي أجريت اليوم للشاعر المبدع بوزيد حرزالله بالمستشفى العسكري بعين النعجة.”

وأضاف: “كل الشكر والتقدير للبروفيسور منير بوعام والفريق الطبي الذي أشرف على العملية. وكل العرفان لإدارة المستشفى”

بالشفاء العاجل لبوزيد.