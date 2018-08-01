الشاعر والمجاهد حميدي بونوة في ذمة الله

توفي اليوم بالبيض الشاعر الشعبي وعضو جيش التحرير الوطني حميدي بونوة المعروف ثوريا بـ “عبد الباسط” عن عمر يناهز 84 عاما.

المرحوم شاعر فحل، تغنى بأشعاره كبار المطربين أهمهم خليفي الذي أدى له قصيدة ,للّه يا قلبي. والغزال الشراد وبنت البيض وغيرها.

الشاعر بونوة عبد الباسط حميدي فجده الولي الصالح السيد الصغير بن سيدي الصغير الحسني الشريف.

يعد شاعرا ومجاهدا بالمنطقة الثالثة للولاية الخامسة أيام الثورة المظفرة وواحدا من الذين أنجبتهم ولاية البيض.

قصائده الشعرية ألهمت العديد من المطربين الذين تغنوا بها أمثال الفنان الكبير خليفي أحمد والحاج رابح درياسة.

الشيخ حميدي بونوة كتب أكثر من 100 قصيدة تحمل الطابع والنغمة الصحراوية الأصيلة.