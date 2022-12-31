قناة النهار الشاف خديجة توجه رسالة للجالية الجزائرية في الخارج بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:16 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9un3F اقرأ أيضا الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر صريح جدا: بحلوها ومرها.. هذه هي ذكريات الجزائريين في عام 2022 قناة النهار 28 ديسمبر النهار ترندينغ: تجار يقومون بغسل ملابس قديمة لبيعها على أساس جديدة بأسعار باهضة في وهران قناة النهار 26 ديسمبر وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري قناة النهار 26 ديسمبر الوزير الأول: لعدد من أعضاءالجالية المقيمة بالولايات المتحدة..نتمنى أن نراكم في بلدكم اليوم قبل الغد قناة النهار 14 ديسمبر تساقط أمطار على هذه المناطق قناة النهار 30 ديسمبر الرئيس تبون: في 2023 الجزائر ستكون متوجة بدخولها لمجموعة بريكس قناة النهار 22 ديسمبر تعليم عالي: طلبة الميكانيك.. طموح وشغف لولوج مجال تصنيع السيارات قناة النهار 20 ديسمبر دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب قناة النهار 16 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر