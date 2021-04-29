الشاف شهرزاد تكشف سر نجاح “أم وليد” وسبب عدم الكشف عن وجهها للجمهور

كشفت الشاف شهرزاد لدى نزولها ضيفة على برنامج زابينغ عبر قناة النهار تفاصيل حول عدم كشف الشاف أم وليد لوجهها.

وقالت الشاف شهرزاد ان أنها تحب “ام وليد” كشخص وانها إمراة راقية ومن اسرار نجاحها هو المواظبة على الوصفات.

وبخصوص عدم ظهورها في الفيديوهات عبر قناتها على اليوتوب وتكتفي بإظهار يدها فقط قالت الشاف “شهرزاد” أنه ذكاء منها.

وواصلت الشاف “شهرزاد” ان عدم ظهور “ام وليد” هو امر ثير رغبة قوية لمعجبيها في متابعتها وحب ماتقوم به من عمل رائع.

وتابعت الشاف “شهرزاد” انه كل شخص لديه طريقته وخصوصيته في عمله وقوتها هي صوتها وكيفية إختيار الكلمات.

كما ان ما حققته “ام وليد” سابقة في الجزائر من خلال دخولها التوندونس في اليوتوب ولديها 8 ملايين مشترك.

وقالت الشاف “شهرزاد” ان ام وليد تواصل مع كل الفئات من الامي إلى المبتدئ وصول إلى المحترفين بلغة يفهما الكل سواء

وكانت تستعمل طريقة سهلة وبسيطة في توصيل المعلومات لجميع شرائح المجتمع.

كما ان “ام وليد “إعتمدت الوصفات الإقتصادية وفي متناول الجميع وأيضا متوفرة في الأسواق.