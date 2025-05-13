“الشان”.. الخضر في مجموعة نارية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، على منافسيه في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2025″، التي ستنظمها بالاشتراك كينيا، أوغندا، وتنزانيا.

وذلك في الفترة الممتدة بين 2 و30 أوت 2025،

وضمت مجموعة أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة، منتخبات قوية، بحسب نتائج القرعة التي أجريت في شهر فيفري الماضي. إذ وقع الخُضر في المجموعة الثالثة، إلى جانب: أوغندا، جنوب أفريقيا، النيجر، وغينيا.

وتعَدُّ هذه المجموعة من بين الأصعب في البطولة. نظرًا لتقارب المستويات وتنوع المدارس الكروية. خاصة أن المنتخب الأوغندي سيكون مدعومًا بجماهيره. فيما يعرَف منتخبا جنوب أفريقيا والنيجر بقوتهما البدنية وتنظيمهما الدفاعي.

ويطمح المنتخب الجزائري للمحليين إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه القاري. بعد مشواره المشرف في نسخة 2022 التي استضافتها الجزائر، وبلغ خلالها النهائي.

وتعوّل الجماهير الجزائرية على الجيل الحالي من اللاعبين المحليين لتحقيق اللقب هذه المرة. لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من الاتحادية الجزائرية بتطوير البطولة المحلية وإعداد منتخب تنافسي.