“الشان”.. تعيين الحكمين بن يحيى وبن براهم لإدارة مباراة بوركينا فاسو ومدغشقر

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحكمين الجزائريين حسام بن يحيى ولحلو بن براهم. ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة بوركينا فاسو ومدغشقر، لحساب الجولة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

ويعَدّ هذا التعيين تأكيدًا جديدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها التحكيم الجزائري على الساحة القارية. خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه عدد من الحكام الجزائريين في المنافسات الإفريقية الأخيرة.

وسيتولى الحكم حسام بن يحيى مهمة حكم مساعد، بينما يشارك لحلو بن براهم ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة التي تعَدّ من المواجهات الحاسمة في هذه المرحلة من البطولة.