الشاهد: “التنسيق مستمر شبه يوميا بين القوات العسكرية التونسية والجزائرية”

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن التنسيق مستمر بصفة شبه يومية بين القوات العسكرية التونسية والجزائرية.

وقد استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية.

وجرى اللقاء بحضور كل من الوزير الأول نور الدين بدوي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

كما حضر اللقاء، الوزير التونسي للخارجية بالنيابة صبري بشطبجي، والمستشار لدى الرئاسة التونسية عبد الرؤوف بالطيب.

ووصف الشاهد اللقاء الذي جمعه مع بن صالح بالهام جدا، خاصة في الفترة التي يعيشها البلدان.

وأشار أن هذا اللقاء، سمح بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

كما تطرق إلى التنسيق في الجانب الاقتصادي بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وكذا الثقافية بين البلدين إلى آفاق أخرى.