الشبابيك الآلية للنقود: تقدم ملحوظ في تعزيز الشبكة وتطوير أدائها خلال سنة 2025

شهدت سنة 2025 تقدما ملحوظا في تعزيز شبكة الشبابيك الآلية للنقود وتطوير أدائها, من خلال تنصيب 600 جهاز جديد, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2596 شباك آلي عبر مختلف ولايات الوطن, حسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة في بيانها, أن جهود التوسعة “تتواصل عبر اقتناء 300 جهاز إضافي قبل نهاية السنة, إلى جانب 700 جهاز آخر مبرمج لسنة 2026. وستجهز الحصص الجديدة من هذه الشبابيك بوظائف متكاملة, تتيح للمواطنين عمليات السحب ودفع الأموال معا, بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب البريدية وتحسين استمرارية الخدمة”.

وفي الجانب التقني, يضيف البيان, “ساعد برنامج الصيانة المنفذ بجدية وصرامة على رفع نسبة جاهزية الشبكة إلى أكثر من 97 بالمائة, مع ضمان التزويد المنتظم بالسيولة, خصوصا خلال الفترات التي تشهد إقبالا واسعا من المواطنين”.

“كما تم وضع حيز الخدمة 62 فضاء حرا للشبابيك الآلية يشتغل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع, مع برمجة فتح 54 فضاء إضافيا لتوسيع التغطية, خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”, حسب نفس المصدر.