أبدت إدارة نادي الشباب السعودي، نيتها في الإستغناء عن خدمات الجزائريين جمال بلعمري ومحمد بن يطو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت تقارير سعودية، أن إدارة الشباب السعودي، لم تقتنع بمردود المدافع جمال بلعمري، خلال هذا الموسم، إضافة لسلوكاته الطائشة.

كما كشفت أن بلعمري، تغيب في العديد من المناسبات عن تدريبات الفريق دون مبرر، ما أثار سخط مدرب الفريق والإدارة.

أما بخصوص المهاحم محمد بن يطو، فإن أسباب تفكير الإدارة في التخلي عن خدماته، يعود بالدرجة الأولى لمردوده الضعيف.

حيث صام المهاجم السابق لوفاق سطيف عن التهديف في البطولة السعودية لفترة طويلة، قبل إمضائه هدفا جميلا في الجولة الأخيرة.