الشباب السعودي يعلن مغادرة بلعمري

الرياضة
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الشباب السعودي يعلن مغادرة بلعمري
بقلم كريم.تيغرمت

كشف نادي الشباب السعودي، مغادرة الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، أمس الجمعة، الأراضي السعودية، متجها إلى الجزائر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، على “تويتر”، تغريدة، أكد من خلالها سفر بلعمري، نحو الجزائر، عبر طائرة خاصة، تابعة لسفارة الجزائر بالمملكة.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، إلى أرض الوطن، بعد غياب طويل، أين عجز عن الالتحاق بعائلته، بالنظر لتوقف الرحلات الجوية بسبب كورونا.


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