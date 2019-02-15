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الشباب السعودي يعين جمال بلعمري قائدا للفريق

الرياضة
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الشباب السعودي يعين جمال بلعمري قائدا للفريق
بقلم وافي مهاجري

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي عن منح شارة قيادة الفريق إلى المدافع الدولي جمال الدين بلعمري بدلا من زميله ناصر الشمراني إلى غاية نهاية الموسم.


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