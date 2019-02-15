الشباب السعودي يعين جمال بلعمري قائدا للفريق
أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي عن منح شارة قيادة الفريق إلى المدافع الدولي جمال الدين بلعمري بدلا من زميله ناصر الشمراني إلى غاية نهاية الموسم.
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تمكنت مصالح الأمن بالجلفة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم الضلوع في سرقة، طالت محل تجاري لبيع المجوهرات.
المشتبه بهم الأربع، تتراوح أعمارهم ما…
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قدم مساء اليوم الخميس رئيس أمن ولاية قسنطينة تعازيه لعائلة المرحوم حافظ شرطة "قلور حكيم"والذي توفي بطعنة أثناء فضه لشجار.
حيث أرسل برقية تعازي جاء فيها…
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أطلقت مصالح أمن ولاية ورڨلة حملة تحسيسية توعوية لفائدة كافة شرائح المجتمع بهدف توعيتهم بضرورة توخي الحذر من ظاهرة سرقة الهواتف النقالة.
وتذكيرهم بأهمية الإحتفاظ بعلبة…
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