الشباب العربي يختار الإمارات كأفضل بلد للعيش

كشف إستطلاع أجرته شركة “بي إس بي إنسايتس” المتخصصة في التحليل والدراسات الإستراتيجية العالمية، أن الشباب العربي إختار دولة الإمارات كبلد يطمح للعيش فيه. للسنة العاشرة على التوالي.

وشمل الإستطلاع لهده السنة 3400 مواطا عربيا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24عاما، عبر 50 مدينة في 17 دولة. وإختار حوالي نصف الشباب العربي (47%) دولة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش. و46 بالمائة من الشباب إختاروا الإمارات كدولة يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها.

وأافد الإستطلاع، أن السبب وراء إختيار الشباب الإمارات كأفضل بلد للعيش، هو إقتصاد البلاد المتنامي، والفرص المتوفرة فيها. إضافة إلى عوامل البيئة النظيفة والأمن والسلامة وحزم الرواتب السخية مرتبة متقدمة بين الأسباب التي ذكرها الشباب العربي.

في حين إختار 28 بالمائة من الشباب العربي أن تقتدي دولهم بالولايات المتجدة الأمريكية، تليها كندا وألمانيا بنسبة 12 بالمائة من الشباب.

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