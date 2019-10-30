الشباب بشق الأنفس.. النصرية تتنفس وإتحاد العاصمة يواصل التألق

عاد أمسية اليوم الأربعاء فريق إتحاد العاصمة بالفوز من ملعب 08 ماي 1945 بسطيف ضد المُضيف نجم مقرة.

الفريق العاصمي فاز بهدفين لهدف وحيد لحساب الجولة 9 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ثنائية سوسطارة سجلها كل من عبد الكريم زواري في الدقيقة 65 وأيمن محيوص من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

هذا بينما قلص نبيل زياني النتيجة للمحليين في الدقيقة 92.

بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء فاز نصر حسين داي على الضيف شبيبة الساورة بهدف دون رد سجله رضوان زردوم في الدقيقة 48.

شبيبة القبائل فازت بذات النتيجة على الضيف جمعية عين مليلة بملعب 01 نوفمبر 1945 بالمحمدية.

هدف الكناري الوحيد في المواجهة التي جرت دون حضور الجمهور سجله “حمزة بانوح” في الدقيقة 9.

وحقق فريق شباب بلوزداد فوزا بشق الأنفس ضد الضيف وفاق سطيف بملعب 20 أوت 1955.

هدف السياربي سجله براهيم الخليل بكاكشي في الدقيقة 96 بالخطأ في مرماه.

وطرد الحكم في هذه المباراة لاعب الوفاق أكرم جحنيط في الدقيقة 86 وعادل جرار من الشباب في الدقيقة 87.