الشباب والعميد يتعثران على ملعبهما وأمل الأربعاء ينتفض أمام بارادو

شهدت الجولة الثانية عشر من البطولة، والتي أجريت اليوم الجمعة، تعثر كل من الرائد شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، على ملعبهما.

وانهزم شباب بلوزداد، على أرضية ميداينه، بنتيجة هدف دون مقابل، أمام الضيف شبيبة القبائل، من توقيع اللاعب نزلة.

كما اكتفى فريق مولودية الجزائر، بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعته بالضيف اتحاد بسكرة.

وجاءت باقي نتائج مباريات الجولة الـ12 والتي لعبت اليوم الجمعة على النحو التالي:

شباب بلوزداد 0-1 شبيبة القبائل

مولودية الجزائر 1-1 اتحاد بسكرة

شباب قسنطينة 1-0 شبيبة الساورة

نادي بارادو 1-2 أمل الأربعاء