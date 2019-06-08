الشباب يبحث عن الثامنة والبجاوية يحلمون بالثانية

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الـ17:00 المباراة النهائية من منافسة كأس الجمهورية في طبعتها الـ55 بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية .

وستكون مباراة اليوم بطعم خاص بالنسبة لفريق شباب بلوزداد الباحث عن إنهاء موسمه بإمتياز بعد عودته القوية في مرحلة العودة من البطولة، ما جعله يتفادى السقوط إلى الرابطة المحترفة الثانية في الجولات الأخيرة من البطولة.

ويبحث المدرب عبد القادر عمراني صاحب الإحتصاص في منافسة كأس الجمهورية عن التتويج الرابع بالسيدة الكأس، بعدما سبق له وأن توج مع أندية وداد تلمسان، جمعية الشلف، ومولودية بجاية.

كما يبحث أبناء لعقيبة عن التتويج بلقب كأس الجمهورية الثامن في تاريخ النادي بعد تتويجه سنوات، 1966، 1969، 1970، 1978 و 1995 و 2009 و 2017.

بالمقابل ترفع شبيبة بجاية التحدي من أجل التتويج بالكأس الثانية في تاريخها بعد طبعة 2008 ، كما تسعى هي الأخرى لإنقاذ الموسم بإنجاز بعدما ضيعت الصعود إلى الرابطة الأولى إذ احتلت المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الرابطة الثانية. وسيكون مدرب شبيبة بجاية التونسي معز بوعكاز أمام امتحان صعب لكنه ليس مستحيل بعدما أثبت قدرته على مجابهة كبار المدربين الجزائريين.