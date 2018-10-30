الشباب يبحث عن تأكيد الإستفاقة و القمة في 5 جويلية بين العميد والساورة

تتجه أنظار محبي المستديرة الجزائرية إلى مختلف الملاعب الوطنية التي ستحتضن مباريات الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وستكون قمة الجولة الـ12 بملعب 5 جويلية الذي سيحتضن مواجهة مولودية الجزائر المنتشي بالفوز الأخير أمام أهلي برج بوعريريج أمام ضيفه شبيبة الساورة الذي كان قد تعثر داخل ميدانه في الجولة الماضية أمام نادي بارادو على وقع التعادل الإيجابي 2-2.

ويسعى رائد البطولة إتحاد العاصمة لتعزيز وضعيته في صدارة الترتيب مستغلا تأجيل لقاء شريكه في الريادة شبيبة القبائل إلى يوم 19 نوفمبر بمناسبة تنقله إلى المدية لمواجهة الأولمبي المحلي.

ويحرص شباب بلوزداد على تأكيد الإستفاقة عندما يستقبل فريق أهلي برج بوعريريج الجريح بعد تعثره في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر في مباراة شهدت أحداث عنف كبيرة.

من جهته سيكون فريق مولودية بجاية صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة والمتعثر بميدانه أمام جمعية عين مليلة ‘(0-0) مطالبا بتجاوز عقبة بارادو صاحب المركز الـ13 برصيد 10 نقاط والذي سيخوض هذه المقابلة بنية واحدة وهي تحقيق الفوز.

برنامج الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

أولمبي المدية – إتحاد العاصمة 15:00

شباب بلوزداد – أهلي برج بوعريريج 16:00 ‘(دون جمهور)

مولودية وهران – دفاع تاجنانت 17:00

مولودية الجزائر –شبيبة الساورة 18:00

نادي بارادو – مولودية بجاية 18:00

الأربعاء 31 أكتوبر 2018

وفاق سطيف – نصر حسين داي18:00

الخميس 15 نوفمبر

جمعية عين مليلة – إتحاد بلعباس 16:00

الإثنين 19 نوفمبر

شبيبة القبائل – شباب قسنطية 17:45