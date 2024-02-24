الشباب يبحث عن نقاط الآمان في دار السلام

سيكون فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 17:00، على موعد مع مباراة مهمة تجمعه بمضيفه يونغ أفريكانز التنزاني، بملعب “بن جامان مكابا” بدار السلام.

وتعتبر المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، حاسمة لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بالنسبة للفريقان.

ويتقاسم الشباب ويونغ أفريكانز وصافة المجموعة الرابعة بـ 5 نقاط، مقابل 6 للمتصدر الأهلي المصري و4 لميدياما الغاني، منافس شباب بلوزداد في جولة الختام.

ويسعى “أبناء لعقيبة” للعودة من دار السلام بنقطة واحدة على أقل تقدير، من أجل الاقتراب من ربع النهائي في انتظار الفوز في الجولة الأخيرة أمام الضيف ميدياما الغاني.

بينما سيجعل الفوز رفقاء الحارس قندوز يضمنون التأهل بنسبة تفوق الـ 80%، في حين أن الهزيمة ستدخل النادي في متاهة الحسابات الضيقية.

ومن الناحية الفنية، فإن الشباب سيفتقد في مباراة اليوم لكل من مبولحي وبوصوف بداعي الإصابة إلى جانب المهاجم بلخير، لأسباب إدارية.

ولن تكون مهمة الشباب سهلة أمام متصدر الدوري التنزاني، بقيادة مدربه الأرجنتيني غاموندي الذي يعرف البيت البلوزدادي جيدا، بعدما سبق له تدرب النادي.

و تعود آخر هزيمة ليونغ أفريكانز، إلى تاريخ الـ 24 نوفمبر الماضي، وعلى يد شباب بلوزداد بنتيجة 3-0، برسم جولة افتتاح دور المجموعات، وهو ما يعكس الصعوبات التي سيواجهها ممثل الجزائر في دار السلام للعودة بنقاط الآمان.