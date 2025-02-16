الشباب يتحدى المولودية على تأشيرة ثمن نهائي كأس الجزائر

يواجه فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الأحد، نادي مولودية الجزائر، في مباراة متأخرة عن الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر.

ويسعى شباب بلوزداد، في مباراة اليوم، للثأر لنفسه من المولودية، بعد الهزيمة التي مني على يد هذا الأخير، مؤخرا، في نهائي كأس السوبر.

وفي المقابل، يسعى العميد، لاثبات هيمنتهم، وتأكيد فوزهم الأخيرة بكأس السوبر، من خلال تجاوز عقبة شباب بلوزداد، والظفر بتأشيرة ثمن نهائي كأس الجزائر.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، لحساب الدور الـ16 من كأس الجزائر، مقررة بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الثامنة ليلا.