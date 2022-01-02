الشباب يتعثر في شلغوم العيد والشلف تستفيق أمام غيليزان

شهدت الجولة الـ11 من البطولة المحترفة، والتي لعبت أمسية اليوم الأحد، تعثر شباب بلوزداد، في مواجهة هلال شلغوم العيد.

وعجز فر يق شاب بلوزداد، في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، بعد اكتفائه بالتعادل السلبي أمام مضيفه هلال شلغوم العيد.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، سجل أولمبي الشلف استفاقته، بعد فوزه على الضيف سريع غيليزان بهدف نظيف.

ومن جهته تمكن فريق شبيبة القبائل، من تحقيق فوز جديد، على حسابه الضيف مولودية وهران، بهدف دون مقابل.

كما نجح شباب قسنطينة، هو الآخر من تحقيق النقاط الثلاث، بعد فوزه على مضيفه أمل الأربعاء، بنتيجة هدف دون رد.

أما الداربي العاصمي الذي جمع شباب بلوزداد، بنادي بارادو، انتهى لصالح هذا الأخير بثنائية كاملة.