الشباب يحقق فوز جديد في الشلف وبارادو يتعثر أمام الوفاق  

حققت أندية مقدمة ترتيب البطولة على غرار السياسي، شباب بلوزداد، الوفاق، ومولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، فوزا جديدا لحساب الجولة الـ11.

وحقق الرائد شباب قسنطينة الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، من تسجيل لقجة في الدقيقة الـ50، في مواجهة الضيف نجم مقرة.

وعاد فريق شباب بلوزداد هو الآخر بفوز جديد، من تنقله لأولمبي الشلف، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله إيوالا في الدقيقة الـ74.

كما أكرم وفاق سطيف، مضيفه نادي بارادو، بثلاثية كاملة مقابل هدف واحد، بفضل هدف زعموم، وثنائية قندوسي، فيما سجل زروقي الهدف الوحيد لبارادو.

ومن جهته تمكن فريق مولودية الجزائر من حصد ثلاثة نقاط جديدة، بفوزه على هلال شلغوم العيد، بهدف وحيد من تسجيل مرزوقي.

هلال شلغوم العيد 0-1 مولودية الجزائر

أولمبي الشلف 0-1 شباب بلوزداد

أ.بارادو 1-3 وفاق سطيف

شباب قسنطينة 1-0 نجم مقرة