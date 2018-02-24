الشباب يخطف نقطة ثمينة من بشار وقمة المؤخرة تعود لإتحاد البليدة

أسفرت اللقاءات الأخيرة عن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس، عن ثلاث تعادلات فيما كان الفوز الوحيد من نصيب إتحاد البليدة.

بعد فوزه على ضيفه دفاع تاجنانت بهدف لصفر وقّعه نجم الفريق فريوي مانحا أبناء مدينة الورود ثلاث نقاط قد يكون لها وزن كبير في الجولات الأخيرة.

فيما فوت وفاق سطيف فرصة ذهبية للعودة لمقدمة الترتيب وللمركز الرابع بعد أو وقع في فخ التعادل السلبي أمام مستضيفه أولمبي المدية.

في الوقت الذي خطف فيه أبناء لعقيبة تعادلا ثمينا من ملعب 20 أوت ببشار أمام شبيبة الساورة بهدف في كل شبكة جعلت الفريق يتنفس قليلا.