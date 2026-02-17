الشباب يراهن على خبرة “زكرينيو” لإنقاذ موسمه في دوري روشن

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الجزائري نورالدين بن زكري، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تصحيح المسار وإنعاش حظوظ الفريق في جدول الترتيب.

وجاء قرار التعاقد مع “زكرينيو” بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الإسباني إيمانويل ألغواسيل، الذي لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. فخلال 24 مباراة تحت قيادته، حقق الشباب 6 انتصارات مقابل 7 تعادلات و11 هزيمة، ليجد الفريق نفسه في المركز 14، في وضعية لا تعكس طموحات النادي.

وجاء اختيار بن زكري لقيادة الشباب نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب الجزائري في الملاعب السعودية، بعدما أشرف سابقًا على أندية الخلود، الأخدود، ضمك، الفيحاء والرائد. ونجح في ترك بصمته من خلال أسلوبه الحماسي وشخصيته القوية على خط التماس.

إدارة الشباب تعوّل على خبرة بن زكري ومعرفته الدقيقة بخبايا الدوري السعودي لإعادة التوازن سريعًا. خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قادرة على التعامل مع الضغط وتحفيز المجموعة لتفادي أي تعثر جديد.