الشباب يضيع الفوز في مقرة والنصرية تسقط بثلاثية

عاد فريق شباب بلوزداد بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، خلال المواجهة التي جمعته اليوم السبت، بنجم مقرة، لحساتب الجولة الـ17 من المحترف الأول.

وكان شباب بلوزداد، السباق لافتتاح باب التسجيل في هذه المواجهة، عن طريق اللاعب إسلام بن ضيف، في الدقيقة الـ74.

وعجز رائد البطولة على الحفاظ على هذه النتيجة، بعدما تمكن نجم مقرة، من تعديل النتيجة، في الدقيقة الـ91، عن طريق أكرم دمان.

ومن جهة أخرى، سجل نصر حسين داي التعثر الثاني على التوالي خلال مرحلة العودة من البطولة، بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام الضيف أولمبي الشلف.

وفي المواجهة الثالثة لحساب ذات الجولة، فاز أهلي برج بوعريريج، بثنائية نظيفة، أمام الضيف اتحاد بلعباس.