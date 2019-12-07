الشباب يعمق الفارق إلى 4 نقاط والعميد أكبر المتضررين

حقق فريق شباب بلوزداد فوزا ثمينا ظهيرة اليوم السبت أمام فريق شبيبة الساورة بنتيجة 1-0، ليبتعد أشبال المدرب عبد القادر عمراني بفرق 4 نقاط عن فريق مولودية الجزائر.

وتعرض فريق مولودية الجزائر لهزيمة ثقيلة 3-1 أمام إتحاد بلعباس لحساب الجولة الـ13 من المحترف الأول، وهي الهزيمة التي قد تعصف بالمدرب الفرنسي بيرنارد كازوني.

فيما حقق فريق وفاق سطيف أثقل نتيجة في سجله لهذا الموسم بعدما حقق الفوز برباعية نظيفة أمام أمل عين مليلة.

نتائج مباريات اليوم:

صر حسين داي 0 – نجم مقرة 1

شباب بلوزداد 1 – شبيبة الساورة 0

إتحاد بلعباس 3 – مولودية الجزائر 1

وفاق سطيف 4 – جمعية عين مليلة 0