الشباب يواجه سان بيدرو الإيفواري في ثالث اختبار ضمن تربص تونس

يخوض فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الثلاثاء، ثالث اختبار تحضيري له ضمن التربص الصيفي للفريق الجاري حاليا بتونس.

وسيواجه شباب بلوزداد، أمسية اليوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة السادسة، فريق سان بيدرو الإيفواري، بمدينة طبرقة التونسية.

كما تعد هذه المباراة الودية التحضيرية، ثالث اختبار لتعداد النادي البلوزدادي، في تربصهم الصيفي بتونس.

يذكر أن شباب بلوزداد، تعادل في مباراته الودية الاولى بهدف لمثله أمام نادي الحزم السعودي، قبل فوزه في ثاني مواجهة ودية بهدف دون رد، أمام فريق التقدم الرياضي بساقية الدايرة.