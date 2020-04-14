الشباب يواصل هجمته المُعاكسة على بن العمري

واصل نادي الشباب السعودي، هجمته المُعاكسة على الدولي الجزائري جمال بن العمري، بعدما الزوبعة التي أحدثها الأخير دفاعا عن حقوقه.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام في المملكة، بأن إدارة “الليوث”، وجدت البديل المُناسب لمُحارب الصحراء متمثلا في الصاعد، متعب الفرج.

وأوضحت، بأن صاحب الـ19 عاما، والناشط مع الشباب على شكل إعارة، سيبقى لموسم جديد، مما يعني آليا رحيل بن العمري.

وجاءت هذه الخطوة من إدارة البلطان، كرد على بطل إفريقيا، بأنه قابل للتعويض حسب وجهة نظرها.

ويعيش خريج مدرسة النصرية، أوضاعا صعبة، كان قد توقعها، عندما هاجم إدارته بشكل علني في وسائل التواصل الإجتماعي.