الشباب يودع شكوى بسبب التسجيل الصوتي ويطالب بمعاقبة المتورطين!

طالب فريق شباب بلوزداد بإتخاذ التدابير القصوى ضد المتورطين في فضيحة التسجيل الصوتي الذي تم تداوله يوم أمس الأربعاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالبت إدارة الشباب في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بمعاقبة كل من إقترف هذه السلوكات المشينة وشركائهم في الظل الذين أخلوا بصفة خطيرة بالأخلاق الرياضية، والمساس بصورة الكرة الجزائرية على الصعيد الدولي، خاصة بعد نيل الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

كما أودعت إدارة لشباب شكوى تأسس كطرف مدني لإنتصار لشرف الرياضة الجزائرية الذي إستباحه أفراد يحسبون أنفسهم فوق القانون وأعلى رتبة من الجميع.

كما طالب أبناء لعقيبة بجبر الضرر مع الإصرار بطلب الإقصاء والشطب نهائيا لمقترفي هذه الممارسات ومن يكون قد حرض عليها وإرتبط معهم إضافة إلى ما يقره قانون عقوبات لجنة الإنضباط التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم وتطبيقه ليكونوا عبرة لمن يعتبر.