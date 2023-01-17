الشباك الموحّد: تسجيل 29 مشروعا إستثماريا بقيمة 92 مليار دج

قال أحمد بريش مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية، التابع للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أنه تم تسجيل خلال الشهرين الماضيين. 29 مشروعا إستثماريا بقيمة 92 مليار دج.

وأشار أحمد بريش، خلال أشغال اليوم الاعلامي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 2023. أن هذه المشاريع تتضمن 22 مشروعا لمستثمرين أجانب، أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب. في حين سينجز المشاريع السبع المتبقية مستثمرون جزائريون.

وستسمح هذه المشاريع الـ29 بإنشاء أكثر من 3700 منصب شغل. مضيفا أن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة كذلك إلى الفلاحة بحجم كبير، الصناعات التحويلية (البلاستيك والمواد الكيمياوية الموجهة للقطاع الصناعي). في حين تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة السيارات. وهو المشروع الذي سينجزه مجمع “ستيلانتيس” صاحب علامة “فيات”.

وأشار بريشي إلى أهمية قانون الإستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال، من خلال منح عدة إمتيازات وإزالة العديد من العراقيل التي واجهها المستثمرون في وقت سابق. مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد. والشبابيك اللامركزية، والمنصة الرقمية التي سهلت الإجراءات أمام المستثمرين.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، أن ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تحفيزات. جاء تكملة لجملة الاجراءات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والرامية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وتبسيط الجباية.

وأوضحت المسؤولة الأولى عن الادارة الجبائية أن “قانون المالية لسنة 2023 تضمن العديد من التحفيزات للشركات. لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني”.

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