الشبان الخمسة المعتقلين في تونس سيتم إطلاق سراحهم

أعلن النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجلفة، الطاهر شاوي، أن الجزائريين الخمسة المسجونين في تونس سيتم إطلاق سراحهم قريبا.

وقال البرلماني الطاهر شاوي، عبر صفحته على “فايسبوك” إنه تواصل مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، بشأن قضية الجزائريين الخمسة الذين تنحدر أصولهم من ولاية الجلفة.



ونقل البرلماني عن وزير الخارجية قوله أن قضية الشبان في طريقها إلى الحل، وأنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا.

وكان خمسة شبان من مدينة البيرين بالجلفة، قد جرى توقيفهم منذ أيام من طرف الأمن التونسي.

وكان الموقوفون الخمسة في رحلة سياحية قادتهم إلى مدينة سوسة التونسية.

وجرى اتهام الموقوفين الخمسة بالضرب والجرح العمدي، إثر دخولهم في شجار مع سائق سيارة أجرة، بعد خلاف حول أولوية المرور.