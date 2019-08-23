” الشبح ” في قبضة أمن سطيف

سقط المدعو “الشبح”’، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، ينحدر من مدينة سطيف في قبضة عناصر الأمن الحضري العاشر.

وقد ورد اسم الشبح في الكثير من التحقيقات مع شباب تمت الإطاحة بهم من قبل، في قضايا ترويج المخدرات.

وقد تم ليلة أمس إلقاء القبض على الشبح، بحي بيزار، والذي كان ينفلت من الملاحقة بسبب مهنته كصاحب سيارة أجرة.

وعثر بداخل سيارته من نوع “بيكانتو كيا” على كمية هائلة من المهلوسات، فاقت 200 علبة من نوع اكستا كانت مخبأة بإحكام.

وقد تم اقتياد المتهم إلى مركز الامن، والتحقيق معه بربط علاقته مع قضايا أخرى، ليتم التعرف عليه على انه الشبح.

وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، وأخذ إذن بتفتيش منزل سائق الأجرة، مع رصد كل شبكة علاقته المشكوك فيها.

وطالب المهتمون بالشأن الأمني وجمعية حماية المستهلك بسطيف بتطهير المجتمع من مخلفات العصابة المتورطين في مخالفة تشريع منح رخص العمل.

للإشارة، فإن سلسلة الجرائم التي شهدتها ولاية سطيف مؤخرا كلها كانت صادرة من أصحاب النقل.

بداية من اختطاف قاصر من قابض “رسوفور” حافلة، إلى اغتصاب متزوجة أمام أم زوجها وابنتها من طرف سائق أجرة.