الشبكة الرمضانية المقبلة ..  تعلميات هامة للمديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

أجرى اليوم وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم، لقاء مع كل من المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي، والمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون النذير بوقابس .

وخلال اللقاء بحث لعقاب مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا العام.

واوضحت الوزارة في بيانها عبر حسايها على الفيسبوك أن الوزير أبرز أنّ الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا الموسم يجب أن تكون ثرية ومتنوعة من خلال البرامج الدينية الهادفة، المسلسلات الاجتماعية والدرامية، البرامج الفكاهية والسيتكوم بالإضافة إلى برامج مخصصة لفن الطبخ وللأطفال تلبية لأذواق الجمهور.

كما شدّد لعقاب على تجنّب البرامج التي تتسم بالعنف والمحتوى المتدني، مذكّراً بضرورة التطبيق الصارم للقانون الجديد المنظم للإعلام وقانون السمعي البصري والذي يحدد شروطاً واضحة في قضية العنف، استغلال الأطفال، واحترام المحتوى وغيرها.

أما بخصوص البرامج الإخبارية طيلة شهر رمضان المبارك، ستبثّ عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية وفق جدول زمني مضبوط يراعي خصوصية الشهر الفضيل.

وأسدى في ذات اللقاء لعقاب تعليمات هامة للجنة القطاعية المكلفة بانتقاء البرامج بضرورة الإسراع في الاختيار والفصل في البرامج التي ستبث خلال شهر رمضان قبل نهاية شهر فيفري الداخل.

وأكد وزير الاتصال للمديرين العامين للإذاعة والتلفزيون بضرورة احترام نسبة الإنتاج الوطني خلال هذه الشبكة البرامجية، من خلال تنشيط وتحريك المحطات الجهوية سواء الإذاعية أو التلفزيونية وخاصة الجنوبية منها، بالتعريف بخصوصية كل منطقة عبر الوطن والترويج للموروث الثقافي والوجهات السياحية الجزائرية.