الشبيبة تبرمج تربصا تحضيريا بمدينة الرباط المغربية

قررت إدارة نادي شبيبة القبائل خوض تربصها الشتوي، بمدينة الرباط المغربية، تحضيرا لمرحلة العودة من البطولة الوطنية.

وكشف مدرب شبيبة القبائل، فرنك دوما، خلال ندوة صحفية: “من المقرر أننخوض تربصا تحضيريا بمدينة الرباط المغربية، خلال فترة الميركاتو الشتوي”.

وأضاف: “هذا التربص سيدوم لمدة ثمانية أيام، ومن المبرمج انطلاقه في 3 ديسمبر إلى غاية الـ11 من ذات الشهر”.

وتابع: “إلى حد الآن اتفقنا على اجراء مباراة ودية واحدة، خلال هذا التربص، والتي سنواجه فيها نادي الرباط الفاسي المغربي”.

وحول سبب اختيار مدينةالرباط المغربية أوضخح فرانك دوما: “اخترنا الرباط، لأنه قريب من الجزائر، والرحلة لن تتعب اللاعبين، وأيضا بالنظر لتوفر هذه المدينة على كل الظروف والإمكانيات اللازمة”.