الشبيبة تتجه للتأهل على البساط لدور المجموعات من كأس الكاف

يتجه فريق شبيبة القبائل، لضمان تأهله إلى دور المجموعات من كأس الكاف، على البساط، بسبب غياب منافسه ليوباردز الإسواتيني.

وأجرت إدارة النادي القبائلي، والطاقم التحكيمي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع التقني الخاص بهذه المباراة في غياب مسؤولي ليوباردز.

وكان من المقرر أن تصل بعثة رويال ليوباردز، أمس الأربعاء، إلى الجزائر، لخوض مباراتها المقررة اليوم الخميس انطلاقا من الساعة السادسة.

كما يذكر أن الكاف، أجلت هذه المباراة التي تدخل ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف لمرتين على التوالي.

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