الشبيبة تحط الرحال بغريس استعدادا لمواجهة الكأس

وصل مساء اليوم الإثنين، فريق شبيبة القبائل، إلى مدينة غريس، بمعسكر، استعدادا لمواجهة نادي أمل غريس، لحساب الدور الـ32 من كأس الجزائر.

وغادر فريق شبيبة القبائل، صباح اليوم مطار العاصمة، على الساعة الـ11:50، نحوى مدينة وهران، عبر رحلة جوية.

وبعد وصولهم إلى مدينة وهران، واصل وفد الشبيبة رحلته برا، إلى مدينة غريس، التي تبعد بـ99 كلم عن عاصمة الغرب الجزائري.

ومن المقرر أن يخوض أشبال المدرب فرانك دوما، حصة تدريبية واحدة، قبل موعد مباراتهم أمام أمل غريس، المبرمجة غدا الثلاثاء، على الثانية زوالا.