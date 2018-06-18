الشبيبة تختار فرانك دوماس مدربا جديدا للفريق

توصل مسؤولو شبيبة القبائل، لإتفاق مع المدرب الفرنسي “فرانك دوماس”، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل.

واتفق مسؤولو شبيبة القبائل على جميع النقاط مع المدرب الفرنسي، الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب غينيا الإستوائية.

ويتوجب على مسؤولي النادي القبائلي، انتظار فسخ عقد “فرانك دوماس”، مع اتحاد غينيا الإستوائية لكرة القدم، قبل توقيع عقده الجديد مع الشبيبة.

وسبق لفرنك دوماس (50 عاما)، تدريب العديد من الأندية، على غرار أرليه أفينيون الفرنسي، والمغرب الفاسي، قبل إشرافه على منتخب غينيا الإستوائية.