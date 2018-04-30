الشبيبة تخوض آخر تدريباتها بملعب “الدار البيضاء” قبل نهائي الكأس

أجرى فريق شبيبة القبائل، آخر حصة تدريبية له، اليوم الإثنين، بملعب “الدار البيضاء” بالعاصمة، تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية.

واستغل مدرب الفريق، يوسف بوزيدي، الحصة التدريبية التي قادها اليوم، لوضع آخر الروتوشات على تشكيلته، قبل ساعات قليلة عن مباراة النهائي.

وتواجد أشبال المدرب بوزيدي بالعاصمة، منذ السبت الماضي، أين حضروا لمباراة النهائي في كل من ملعب “تشاكر”، ومركز سيدي موسى.

ويطمح زملاء القائد سعيد بالكلام، لإحراز الكأس السادسة، غدا الثلاثاء أمام اتحاد بلعباس، وإهدائه لأنصار الفريق، بعد موسم صعب وشاق.