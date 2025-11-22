الشبيبة تخوض تحديا كبيرا ضد الأهلي في افتتاح دور مجموعات رابطة الأبطال

يفتتح فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، مشواره ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بمواجهة مضيفه الأهلي المصري.

وسيكون فريق شبيبة القبائل، أمام تحدٍ كبير، في مواجهة أحد أبرز المرشحين للتتويج بهذه البطولة، وعلى أرضية ميدانه.

ويسعى ممثل الجزائر، في هذه المنافسة، لتقديم وجه مشرّف، وتحقيق انطلاقة موفقة في هذا الدور، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من مصر.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بمضيفها الأهلي المصري، مقررة انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، بملعب “القاهرة الدولي”.