الشبيبة ترفع تقريرا للرابطة بسبب حرمان أنصارها من دخول ملعب “20 أوت”

الرياضة
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الشبيبة ترفع تقريرا للرابطة بسبب حرمان أنصارها من دخول ملعب “20 أوت”
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة شبيبة القبائل، رفع تقرير للرابطة الوطنية، بعد حرمان أنصارها أمس الجمعة، من حضور مباراة فريقهم أمام شباب بلوزداد.

وقال المدير العام لشبيبة القبائل في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “سنرفع تقريرا للرابطة لمعرفة سبب حرمان أنصارنا من حضور المباراة”.

وأضاف: “القانون يمنحنا الحق في الحصول على جزء من تذاكر هذه المباراة، لكن مدرجات ملعب “20 أوت” كانت خالية من أنصارنا رغم تنقلهم للملعب”.

وتابع: “اتصلنا بالسلطات المحلية، ولم نجد تفسيرا لسبب حرمان أنصارنا من متابعة فريقهم في هذه المباراة”.

يذكر أن هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ26 من المحترف الأول، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

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