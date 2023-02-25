الشبيبة تسجل أول هزيمة لها في دور مجموعات رابطة الأبطال أمام فيتا كلوب

انهزم فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، بهدف دون رد، في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

وصنع فريق الشبيبة عدة فرص محققة للتهديف، خلال الشوط الأول من هذه المباراة، لكن نقص الفعالية حرمتهم من هز الشباك.

كما شهد الشوط الثاني استفاقة نادي فيتا كلوب، مقابل تراجع مردود “الكناري” بسبب الارهاق، ما كلفهم الهدف الوحيد في هذه المباراة في الدقيقة الـ65.

وبهذا تكبد فريق شبيبة القبائل، أول هزيمة له في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، ليتجمد رصده عند النقطة الرابعة.