“الشبيبة” تسحق الشلف.. الساورة تُباغت “الباك” والسياسي تُغرق البرج

لُعبت أمسية اليوم السبت مباريات الجولة ال19 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس وعرفت عودة شبيبة القبائل لسكة الإنتصارات.

الفريق القبائلي استضاف بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو أولمبي الشلف وفاز عليه برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

نصر حسين داي واصل السقوط بتعثره ضد الضيف إتحاد بلعباس بهدف في كل شبكة بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

يحيى شريف قاد فريقه شبيبة الساورة للعودة بالفوز من ملعب عمر حمادي ببولوغين ضد أتلتيك بارادو عندما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20.

مولودية وهران تغلبت بملعب أحمد زبانة على الضيف جمعية عين مليلة بثلاثية لهدف وحيد.

شباب قسنطينة عاد بالفوز من برج بوعريريج ضد الأهلي المحلي بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد.