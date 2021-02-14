الشبيبة تسعى لاستعادة بريقها القاري أمام الملعب المالي

يستأنف فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الأحد، مشواره في المنافسة الإفريقية، كأس الكاف، بمواجهة الملعب المالي بملعب هذا الأخير.

ويطمح رفقاء رزقي حمرون، للعودة بنتيجة ايجابية من مالي، تسمح لهم بوضع قدمهم الأولى في دور المجموعات، وتسهل مهمتهم في مباراة العودة بتيزي وزو.

ومن جهته أكد المدرب لافان، في تصريحات سابقة، عن سعيه للعودة على الأقل بتعادل إيجابي، رغم اعترافه بصعوبة المباراة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق شبيبة القبائل، بمضيفه الملعب المالي، تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.