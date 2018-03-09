الشبيبة تسقط أمام الحراش وتعود لنقطة الصفر

أطاحت كتيبة إتحاد الحراش أمسية اليوم بالضيف شبيبة القبائل بثنائية نظيفة في لقاء مؤخر من الجولة الـ22 لحساب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وكان لاعبو الحراش قد سجلوا الهدف الأول الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، من أقدام اللاعب عادل بوقروة.

قبل أن يضيف “الكواسر” الهدف الثاني لهم في المباراة في الدقيقة الـ75 عن طريق المهاجم الحاج بوقاش منهيا المباراة بتفوق “الصفرا والكحلة”.

وعلى ضوء النتيجة تتعقد مأمورية “الكناري” في البقاء ضمن حضيرة الكبار، برصيد 22 نقطة بفارق نقطة فقط عن أول المهددين بالسقوط.