“الشبيبة” تسقط ضد “الرجاء” وتُحافظ على حظوظها

انهزم سهرة اليوم الجمعة فريق شبيبة القبائل بنتيجة هدفين دون رد ضد مُضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

اللقاء الذي جرى بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة D لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ثنائية الرجاء سجلها “بين مالانغو نغيتا” و”سفيان رحيمي” في الدقيقتين 51 و 54 ليرتفع رصيد الفريق المغربي للنقطة 6 في المركز الثاني.

هذا بينما تجمد رصيد الكناري عند النقطة الثالثة في المركز الثالث في حين يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة ب7 نقاط بعد تعادله ضد فيتا كلوب الكونغولي سلبيا.