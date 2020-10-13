الشبيبة تسقط في إختبار ودي أمام نجم مقرة

تعرض فريق شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء لهزيمة مفاجئة أمام فريق نجم مقرة خلال المباراة الودية التي إحتضنها ملعب رأس الوادي بولاية برج بوعريريج.

ودخل المدرب التونسي يامن الزلفاني مباراة الأمس بالتشكيلة الأساسية حيث أشرك كل من ، بن بوط، كروم، شيخي، سوياد، أحمد آيت عبد السلام، بونوة عبد الصمد، بن شعيرة، أغييب جوبا، نزلة، بن سايح، فلاحي حاج سعيد إلا أن هذه التشكيلة تلقت الهدف الوحيد في الشوط الأول الذي عرف سيطرة فريق مقرة أمام مستوى هزيل لأشبال المدرب التونسي.

وحاول المدرب التونسي يامن الزلفاني إحداث بعض التغييرات على تشكيلته في الشوط الثاني من المباراة أين أقحم الثلاثي بن عبدي، أسامدة الدراجي، وميباركي مكان كل من أغييب، زلة، وكروم، إلا أن هذه التشكيلة لم تتمكن هي الأخرى من رفع التحدي وتعديل النتيجة أمام نادي نجم مقرة الذي كان قويا خلال هذه المباراة.