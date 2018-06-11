الشبيبة تضمن رسميا خدمات بلايلي وحمرون

عززت إدارة شبيبة القبائل، تشكيلة فريقها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بلاعبين آخرين، ويتعلق الأمر، بأمير بلايلي، ورزقي حمرون.

ورسم المهاجم الجزائري المغترب، رزقي حمرون، انضمامه لنادي شبيبة القبائل، بعد توقيعه على عقد يربطه بالكناري، لمدة ثلاثة مواسم.

ويعد حمرون، خريج مدرسة الفاف، ولعب للمنتخب الوطني (17-)، كما لعب لشبيبة بجاية، قبل أن يخوض أول تجربة إحترافية له مع نادي ديجون الفرنسي.

وبهذا يكون رزقي حمرون (22 عاما)، ثالث لاعب مغترب ينضم للشبيبة في هذا الميركاتو، بعد كل من سامي سلامة، وقاسم أمعوش.

من جهة أخرى، ضمنت إدارة الكناري، خدمات لاعب شباب بلوزداد السابق، أمير بلايلي، الذي وقع عقدا لموسمين مع الشبيبة.