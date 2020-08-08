الشبيبة تطعن في شرعية المكتب الفيدرلي وقرار إيقاف الموسم!

يواصل فريق شبيبة لقبائل إحتجاجه على قرار النكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لركة القدم بإيقاف الموسم الكروي 2019-2020 ومنح اللقب لشباب بلوزداد.

وأوضح محامي الفريق مفتاح في ندوة صحفية عقدها ظهيرة اليوم السبت بمقر الفريق أن “مديرية الشبيبة تتمسك دائما بمواقفها وتعارض القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي للفاف بتاريخ 29 جويلية الماضي بشأن توقيف الموسم نهائيا”.

وحسب المسؤول, فإن هذا القرار تعتريه “معيقات للتنظيم المعمول به”, متطرقا إلى “تعويض” و”تعيين” بعض أعضاء المكتب الفيدرالي.

وألح ذات المصدر على أن “هذا المسعى يتنافى كليا مع أحكام النظم الأساسية التي تنص على انتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي عبر جمعية عامة وفق اقتراع سري, في حين, ليست لنا أية معلومة لغاية اليوم بشأن التعويضات التي قام بها المكتب”.

وأوضح المحامي أن “المكتب الفيدرالي قد غير في نظام المنافسة بشكل يخالف تعليمات وزارة الشباب والرياضة الصادرة في 8 جوان الماضي”.