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الشبيبة تطيح بالملعب المالي وتتأهل لدور المجموعات من كأس الكاف

الرياضة
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الشبيبة تطيح بالملعب المالي وتتأهل لدور المجموعات من كأس الكاف
بقلم كريم.تيغرمت

اقتطع فريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، تأشير تأهله للدور المجموعات من كأس الكاف بعد فوزه على الملعب المالي، بنتيجة 1-0.

وجاء تأهل الشبيبة، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله المدافع بدر الدين سوياد، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، برأسية محكمة.

وبهذا ضمن الكناري مكانة له في دور المجموعات من كأس الكاف، ليواصل بذلك مشواره في هذه المنافسة الإفريقية.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الشبيبة بفريق الملعب المالي على ميدان هذا الأخير، انتهت بهزيمة الشبيبة في الدقائق الأخيرة من المباراة بنتيجة 2-1.


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