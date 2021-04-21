الشبيبة تطيح بكوتون سبور وتضع قدما في ربع نهائي كأس الكاف

حقق فريق شبيبة القبائل، فوز ثمين على حساب كوتون سوبر، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف

ورغم الظروف المناخية الصعبة التي ميزت المباراة بالنظر للحرارة العالية، تمكنت الشبيبة من انهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تمكنت الشبيبة بفضل عزيمة لاعبيها، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 63 عن طريق بن سايح، تلاه هدف ثاني من بن شريفة في الدقيقة 68.

وقبل نهاية اللقاء، أعلن حكم المباراة عن ضرب جزاء لكوتون سبور، والتي تمكن من خلالها أصحاب الأرض من تقليص النتيجة.

وبهذا يتقاسم فريق شبيبة القبائل، صدارة مجموعته الثانية مع كوتون سبورة، بـ9 نقاط لكل منهما، ليضع الفريقان قدمهما الأولى في ربع نهائي كأس الكاف.