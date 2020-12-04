الشبيبة تعود بتعادل ثمين من وهران وبارادو تسقط بالدار البيضاء

شهدت الجولة الثانية من الرابطة المحترفة لكرة القدم سقوط فريق بارادو في فخ التعادل بملعب الدار البيضاء بنتيجة 2-2 أمام فريق شباب قسنطينة.

وكان فريق بارادو السباق لإفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ29 عن طريق اللاعب ، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة الـ38 بطريقة رائعة.

وتمكن فريق شباب قسنطينة من تقليص الفارق في الدقيقة الـ40 عن طريق اللاعب بن طاهر، قبل ان يعود نفس اللاعب لتعديل النتيجة في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى عاد فريق شبيبة القبائل بتعادل ثمين من ملعب الشهيد أحمد زبانة أمام مولودية وهران، وهي الخرج الأولى للفريق القبائلي مع المدرب الجديد يوسف بوزيدي الذي تمكن من شحن معنويات لاعبيه بعد 4 حصص تدريبية فقط اشرف فيها على رفقاء الحارس بن بوط.

كما سقط فريق أهلي برج بوعريريج هو الآخر في فخ التعادل على أرضية ميدانه بنتيجة 1-1 أمام فريق إتحاد بلعباس.