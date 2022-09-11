الشبيبة تفتح مشوارها في رابطة الأبطال بمواجهة كازا سبور السنغالي

يفتتح فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الأحد، مشواره ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا، بمواجهة مضيفه نادي كازا سبور السنغالي.

ويسعى فريق الشبيبة، لتسجيل انطلاقة موفقة ضمن هذه المنافسة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من السنغال.

كما تعتبر هذه المباراة فرصة لرفقاء بدر الدين سوياد، من أجل التصالح مع أنصارهم، بعد بدايتهم المخيبة في البطولة الوطنية.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة، التي تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال، انطلاقا من الساعة السادسة مساء.